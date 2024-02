Questa notte il Super Bowl fra Kansas City e San Francisco: i protagonisti e dove vederlo in TV

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Si disputerà nella notte italiana fra domenica e lunedì il, la finale del campionato didella. Ilè uno degli eventi sportivi dell'anno non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo e quest'anno si gioca all'Allegiant Stadium di Paradise, nei pressi di Las Vegas in Nevada, fra i(campioni in carica) e i. Il 58esimosi disputerà nelladisputeranno il loro quarto Super Bowl in cinque anni (due le vittorie in questo periodo), trascinati dal quaterbacke dal tight end, compagno della star. Di fronte, i, già a inizio stagione indicati come una delle squadre favorite per giocarsi il Super Bowl e trascinati dal quaterbacke dal running backAll'interno dell'evento, uno dei momenti piùattesi è il, quest’anno affidato ad, cantante e ballerino spesso definito dai media come il "re dell'R&B".In Italia ilsarà tramesso da DAZN, da Italia 1 e da Mediaset Infinity, a partire dalle 00.30.