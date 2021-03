"FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria.". E’ questo, come si legge sul sito ufficiale dell'Inter, il pensiero della società a proposito delle parole del sindaco Beppe Sala – come noto tifoso nerazzurro – sull’iter del progetto per la realizzazione di un nuovo stadio a Milano.. ​Se dovesse essere confermato che l’Inter e la Proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti", conclude il club di proprietà di Suning.