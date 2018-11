In quella deliziosa parabola disegnata dac'è tutto. Lui, che dal punto di vista tecnico somiglia al miglior cashmere, capace di giocate da occhiali da sole per quanto sono abbacinanti. Lui che non disdegna l'entrata tosta, intelligente a tal punto di mettersi a disposizione con estrema efficacia anche quando il suo allenatore gli affibbia compiti di copertura. Ancora lui, che il gol ce l'ha ne sangue eccome anche se, spostato sulle zone di confine, certo non può marciare a ritmi da T-Rex dell'area di rigore. Quindi, segna, ha tecnica e talento, non disdegna l'entrata se serve e sa coprire.Me lo ha detto lui, in un'intervista per il Quotidiano Nazionale alla fine della scorsa stagione, spiegandomi quanto fosse piccolo il serbatoio della continuità, della capacità di raggiungere un certo livello - alto, evidentemente - a contrasto con l'incapacità di mantenerlo per lungo tempo.Sincero, per bene, fortissimo, El Shaarawy si sta ripetendo ai ritmi del suo arrivo a Roma, nel gennaio 2016 quando segnò 8 gol in 16 partite diversi dei quali bellissimi.Stessa intelligenza tattica, stessa capacità di mettersi a disposizione - Capello praticamente gli faceva fare il terzino, pur partendo dalla zona offensiva – stessa predisposizione a gonfiare la rete pur partendo dalla corsia di sinistra - Delvecchio però, era meno tecnico di Stephan ma certamente più continuo e ferocemente determinato come uno squalo in caccia. E come per Delvecchio, ad ogni fine stagione si parla di mercato, ogni anno comprano qualche fenomeno che dovrebbe rubargli il posto – se ripenso a.... - o provano a prenderlo (da).E timidamente abbassa lo sguardo quando è intervistato, pensando alla Nazionale che gli manca da morire.