L'inizio di stagione e le prime 13 partite spalmate tra campionato ed Europa League hanno confermato cheoltre all'ormai noto Theo Hernandez,Un giocatore in continua evoluzione e sempre più trasformato rispetto alla prima versione italiana ammirata nella passata stagione, che anche nel pari contro il Verona ha mostrato i progressi in termini di incisività fatti negli ultimi mesi.- Col suo contagioso carisma, Ibrahimovic lo ha trascinato a tirare fuori il meglio di sè, madandogli continuità in termini di impiego dopo aver perso per strada un giocatore centrale come Rebicche inizia ad essere in linea con le grandi aspettative che il Milan ha riposto nel portoghese classe '99. L'intuizione di Zvonimir Boban, il principale sponsor del suo arrivo dopo i primi lampi di classe esibiti a Lille, inizia a trovare una rispondenza con la realtà.- Quello che l'anno scorso era un diamante ancora piuttosto grezzo, un giovane di grande potenziale dal quale non ci si poteva immediatamente attendere la capacità di cambiare il volto alle partite,L'assist per Ibrahimovic nel derby, il doppio passaggio decisivo contro la Roma rimangono negli occhi come le giocate più belle e importanti di questa primissima parte di stagione.. Per la felicità anche di Boban.