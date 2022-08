. Il Napoli trova il secondo successo grazie ai gol die di Osimhen e, ma soprattutto, mentre il, dopo la sconfitta col Toro nell’esordio in A,e che non bastano buona volontà e buone intenzioni per far punti in questo campionato che sembra aver già tracciato una riga tra chi potrà avere ambizioni e chi, invece, dovrà molto soffrire. Certo, magari, ma neppure si può dimenticare che in panchina il Napoli ha giovanotti che si chiamanoe in campo un ragazzo di ventuno anni, appena arrivato dalla Georgia e già idolo della Napoli del pallone.Dunque, senza storia la prima in serie A tra Napoli e Monza e gran festa per il tifo azzurro che,. E allora, va subito all’arrembaggio, il Napoli. Che è pure quello che t’aspetti. Difesa alta alta, centrocampo aggressivo, Lozano e Kvaratskhelia larghi: questo il disegno che. Il Napoli è padrone del match e del pallone, ma giocando così,, opprimendo l’avversario, finisce pure col trovare pochi spazi. Non è detto, però, che non ci provi a far paura a Di Gregorio. Anzi, tutt’altro, se è vero come è vero che. Pur se (tranne una volta: testa di Osimhen e respinta del portiere) con mira assai precaria, in verità. Buon palleggio, dunque, quello azzurro, ma anche un po’ di sofferenza per le marcature rigide – ma corrette - del Monza quando il pallone arriva a venti metri dalla porta. Diciamo la verità:, ma intanto il Napoli corre, sgobba, magari s’affatica pure, ma ricava poco o nulla. E allora cambia un po’ registro, la squadra di Spalletti. E vallo a capire se per scelta, se per astuto ragionamento, oppure se per caso o nulla più, rallenta la pressione. Anzi, fa di più:. E forse è qui che s’illude il Monza. S’illude di poter dar ragione a Spalletti, il quale alla vigilia aveva frenato gli entusiasmi della gente ridimensionando le ambizioni del club e persino la qualità della squadra. Illusione, appunto. Perché il Napoli che arretrando un poco guadagna spazio e profondità, proprio in quello spazio e in quella profondità diventa assai spietato., infatti. Diil primo: un destro a giro dal limite che manda il pallone a impattare il palo interno prima di finire in porta.. Ma soprattutto un gol – il secondo in due partite – che scardina la partita e il risultato e che mette in riga il Monza, incapace di reagire. E non finisce qui. Perché in pieno recupero c’è il bis. E stavolta il gol arriva addirittura in contropiede: combinano Lozano e Anguissa e da questi adche in velocità si beve Andrea Ranocchia e raddoppia con il destro. Intelligente il Napoli a far alzare il Monza per trovare spazio, sì, ma pure. Cosicché, quando si torna in campo, il povero Stroppa prova a far qualcosa. Molina per D’Alessandro. Ma non basta. Pure perché dopo due minuti si piega la caviglia di Ranocchia, Andrea, sostituito da Antov. E a nulla serve pure l’ingresso in campo dial posto dell’altro Ranocchia. A nulla serve perché il controllo del pallone resta al Napoli che l’amministra con tranquillità. E con efficacia, visto che (62’) arriva anche il terzo gol. Ancora con, il quale ringrazia Lobotka per il suggerimento e dopo una sterzata e una controsterzata mette in porta.. Tre a zero, dunque. Perché di lì a poco grazie al Var l’arbitro scopre una spinta dia Rrahmani e annulla il gol dell’ex.Nel finale in campo anche Olivera per Mario Rui ed Elmas per il georgiano e poi Politano e Zerbin per Lozano e Lobotka e, infine, Ounas per Osimhen.. Cambia qualche posizione, in campo, ovvio, ma il ritornello del match è sempre quello. Tant’è che nell’extra time (47’) c’è gloria anche per, il quale su angolo, di testa, trova il suo. Bene in attesa della prova del nove del Napoli a Firenze e della già necessaria reazione del Monza nella prossima contro l’Udinese, la morale di oggi è chiara ed evidente. Nonostante Spalletti, al quale è lecito chiedere un po’ di coraggio in più,In campo, certo, ma, finché c’è tempo, anche sul mercato.35' p.t. 16' s.t. Kvaratskhelia (N), 47' p.t. Osimhen (N), 48' s.t. Kim (N).: 35' p.t. Zielinski (N), 47' p.t. Anguissa (N), 16' s.t. Kvaratskhelia (N), 48' s.t. Zielinski (N).(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (25' s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka (23' s.t. Zerbin), Zielinski; Lozano (23' s.t. Politano), Osimhen (38' s.t. Ounas), Kvaratskhelia (25' s.t. Elmas). All. Spalletti.(3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia (3' s.t. Antov), Carboni; Birindelli (38' s.t. Gytkjaer), F. Ranocchia (13' s.t. Valoti), Barberis, Sensi, D'Alessandro (1' s.t. Molina); Caprari, Petagna (38' s.t. Colpani). All. Stroppa.: Fourneau di Roma.: 37' p.t. Caprari (M), 14' s.t. Mario Rui (N), 28' s.t. Di Lorenzo (N).: -