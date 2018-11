. Hai presente lo scudo d'energia sulle astronavi aliene?Però la Var (al femminile soprattutto da Roma in giù, al maschile talvolta da linea gotica in su) serve, eccome se serve. Serve per sperare glielo levino (il gol a loro) e per temere ce lo tolgano (il gol a noi). Serve a fornire a tutti noi tifosi un'istanza di appello per la condanna appena subita oppure a incutere a noi tifosi un dubbio... da autovelox: stavo o non stavo dentro, mi ha preso o non mi ha preso?Osservate voi stessi nell'immediato dopo gol al tempo della Var: disperarsi, dolersi, sacramentare per averlo preso? Sì, certo. Ma, un momento, aspetta: forse ci graziano. Festeggiare, compiacersi, sfottere per averlo segnato? Un momento, aspetta, rischi il rinculo da esultanza repressa e respinta. Aspetta che passi il tempo della Var.Soprattutto nel campionato delle stelle fisse. Una cosa che allunga il menù dello spettacolo. Una cosa che fa suspence e show. Una cosa che fa adrenalina. Una cosa che fa emozioni: delusione, ansia, batticuore, speranza, rivincita, sollievo, timore, gioia.. Tale da farsi riprendere dal Frosinone. Si prosegue con il Torino che sa di sughero: potrebbe stare a galla ma pesa poco, tanto poco. Basta che un Parma gli metta sopra una mano e il Torino va giù.E Genoa che comincia a sentir odor di maledizione. Dalle acque pantanose spunta un Napoli che si diverte tanto quello di Sarri e più di quello di Sarri si impegna.. Cioè: spesso quando parla non ci si capisce niente, anche se si capisce che Spalletti ci ha molto pensato sopra a quel che dice. L'Inter a Bergamo uguale., se Lorenzo Pellegrini regge a questo livelli, se Di Francesco punta su Kluivert, se a gennaio magari si compra un centrale di difesa da venti e non da cinque milioni...magari quarta ci può arrivare., al Chievo che sembra proprio abbiano deciso/accettato prima di cominciare di andare alla fine in Serie B. Ventura saluta dopo quattro giornate e il suo viver da allenatore comincia a saper di Golgota.(in panca e non all'anagrafe). Bologna, un centravanti buttafuori/buttadentro e quasi più nulla.come biscotto rimasto a lungo all'umido.Il miglior rapporto qualità-prezzo-classifica. Questo è la Lazio e c'è pure, costantemente incredibile, chi se ne lamenta tra i suoi tifosi. Tocca al Sassuolo che come ottimo aperitivo in ristorante che non serve altro dopo l'aperitivo.Arruffo di forza e arruffo di scena, insomma un po' plantigrado e un po' paperella.Tocca a Higuain vedersi il rigore parato. E quindi, poco dopo e soprattutto per stizza, dare di matto in campo. Con tanti, troppi, a dire: bisogna capirlo, in certo momenti...Argomento che autorizza, sdogana, stabilisce il diritto naturale a dare di matto. Argomento da...matti. Non è un argomento, è sentimento. In fondo anche questo nazionale: solenne e di popolo: chi sbaglia paga! Seguito da popolare : ma che, davvero?Campionato delle stelle fisse. Perché, anche se succedono un sacco di cose e c'è un sacco di movimento, le squadre appaiono come stelle fisse nella volta del cielo. Ciascuna nella sua sfera celeste dove l'altra non ingombrerà e irromperà mai. Come gli umani hanno creduto per secoli: stelle fisse.che è meglio di quello di prima e anche più simpatico.che è come l'albero di Natale che arriva: lucette, splendore, smalto e s'infosca sulla ciabatta delle prese elettriche.E poi a quota 19 punti comincia il gruppone da cui probabilmente si staccherà verso l'alto la Roma. Di quanto e quando...questo è il problema, per dirla all'inglese Nel gruppone sono in tante, tutte tranne le cinque (Bologna-Udinese-Frosinone-Empoli e Chievo che si giocano la pelle).Qui come nel campionato francese e a differenza di quelli inglese, spagnolo e tedesco, sappiamo praticamente già tutto delle orbite. Perciò una Var ci serve, fa sapore e perfino pietanza.