Tocca di nuovo a Koke suonare la carica in casa Atletico Madrid in vista della gara di ritorno con la Juventus. Questi i messaggi lanciati dal centrocampista spagnolo: "Quello che mi preoccupa è come giocheremo noi, sappiamo di partire da un risultato positivo ma può succedere di tutto. Saremo undici contro undici, sarà molto importante partire forte per passare il turno. Abbiamo esperienza di queste partite, cercheremo di usarla. Restiamo attenti, umili, giochiamo contro una grande squadra, al Wanda abbiamo giocato benissimo e veniamo qui con la stessa illusione di fare ugualmente bene ma dovremo fare il massimo. Morata? Non abbiamo parlato di particolari segreti. Lo spogliatoio è carico, vogliamo passare il turno, siamo determinati e sappiamo che sarà una partita difficile. I tifosi della Juve? Normale che tutti i tifosi vogliano appoggiare la squadra in un giorno come domani visto che c'è parecchio in gioco, abbiamo già giocato in stadi dove la tifoseria è calma ".