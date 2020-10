Ronaldnon è protagonista di un avvio di stagione scoppiettante alla guida del, c'è già chi parla di crisi. Così il tecnico olandese fa il punto prima della partita con la Juve.- "Partita tra due squadre che vogliono arrivare in fondo. E' importante per noi ottenere un buon risultato, cercando di creare più opportunità possibili, sarà una partita di alto livello"- "Vorremmo affrontare sempre i migliori giocatori, non so se sia possibile vederlo in campo ma spero che ci sia. Se ci fosse, sarebbe una ragione in più per prepararci al meglio"- "Non mi pento di quanto detto, non prendo io le decisioni e non voglio tornare indietro. Ora è importante la partita di domani"- "Sapevo quando ho accettato l'offerta che non sarebbe stato un periodo facile, anche solo pensando ai cambiamenti o all'emergenza Covid. La sfida è grande, chiedo tempo, dobbiamo avere pazienza. Contro il Real per 60 minuti abbiamo fatto bene, rispetto l'opinione di tutti ma a prescindere dal risultato per un'ora abbiamo disputato una buona partita""Abbiamo tanti giocatori con caratteristiche diverse, dobbiamo schierare chi è in forma e sa realizzare le nostre idee a livello tattico"- "Più facile commentarlo come giocatore, è stato un centrocampista fortissimo. Come allenatore è troppo presto per giudicare, ha senz'altro una bella opportunità davanti a sé, c'è sicuramente un motivo se lo hanno scelto per allenare una squadra così importante".- "Squadra di primo livello in Europa, grande difesa, ha giocatori forti. Sa dominare il gioco, con attaccanti importanti. Dybala può complicare la vita a tutti, Morata sa fare gol"- "Non so dire perché ci sia questa situazione diffusa, ma club meno grandi possono competere. Forse la preparazione, forse il caso Covid, forse anche l'assenza di pubblico sta influendo. Ci sono risultati strano effettivamente, credo che la causa principale sia in ogni caso il Coronavirus"