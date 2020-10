Ultima tornata delle Nazionali e poi testa al derby. Antonio Conte stringe i denti e incrocia le dita in vista della sfida ai rossoneri, ovviamente seguendo con estrema attenzione le prestazioni dei suoi uomini in giro per il mondo. Tra oggi e domani saranno precisamente 12 gli interisti a scendere in campo e qualche buona notizia è già arrivata da Christian Eriksen, che con la Danimarca non perde occasione per esporre in vetrina i colpi migliori del suo repertorio. Anzi, l’ultimo gol ha addirittura mostrato una sorprendente progressione che testimonia il buono stato di forma del calciatore. Messaggi preziosi per il suo allenatore.



BROZOVIC PROVA IL RIENTRO ANTICIPATO - Conte ci pensa, ma almeno per adesso, Eriksen, sembra partire più indietro rispetto a Barella, Vidal e Brozovic, nelle idee del tecnico. Intanto proprio il croato, squalificato in nazionale, sta provando ad anticipare il rientro per mettersi a disposizione del tecnico nerazzurro con qualche ora di anticipo. Le pratiche sono state avviate, ma di questi tempi gli spostamenti sono tutt’altro che agevoli.



L'IMPORTANZA DELLA PANCHINA - Schierare la formazione migliore non sarà compito semplice per Conte, che dovrà considerare la stanchezza dei rientranti, la lunghezza (ridotta) della rosa e gli eventuali cambi in corso. Perché il derby è sempre una gara a sé e potrebbe essere importante riuscire a rompere gli equilibri mettendo mano alla formazione iniziale. I nerazzurri potranno contare sulla qualità di Eriksen e Sanchez, ma molti discorsi riguardano anche Hakimi.