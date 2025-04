Qui Inter, verso il Milan: la gestione di Dumfries e Thuram, chi gioca accanto a Lautaro

L'vuole lasciarsi immediatamente alle spalle la delusione di Bologna e torna al lavoro a Pasquetta. Le scorie per la partita del Dall'Ara sono presenti, ma all'orizzonte c'è un'altra gara cruciale da preparare al meglio, il derby di Coppa Italia con il Milan.La semifinale di ritorno contro i rossoneri è un appuntamento da non fallire. Per reagire alla sconfitta di Bologna, per tenere viva la corsa al Triplete e per trovare il primo successo stagionale contro i rossoneri dopo due sconfitte e e altrettanti pareggi tra campionato, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Simone Inzaghi ha ripreso subito i lavori dividendo la squadra come di consueto in due gruppi tra chi ha giocato di più al Dall'Ara e chi ha faticato di meno. La curiosità è per la situazione degli infortunati e del loro recupero e in questo senso arrivano aggiornamenti, anche se non per l'immediato.

. Tutto previsto, anche perché l'obiettivo è recuperarli al meglio in vista dei prossimi impegni che attendono i nerazzurri.Il piano per Thuram è delineato, la speranza è di avere l'attaccante francese a disposizione con la Roma nel prossimo turno di campionato per fargli riassaggiare il campo e riaverlo poi al meglio per la trasferta di Barcellona, semifinale d'andata di Champions League.

Sempre più vicino anche il rientro di Dumfries e Zielinski: l'esterno olandese e il centrocampista polacco dovrebbero tornare ad allenarsi con il gruppo a partire dalla prossima settimane, anche se Inzaghi non ha chiuso del tutto la porta alla possibilità di averli arruolabili già per l'impegno contro i giallorossi.- L'assenza di Thuram al derby riapre il casting per il ruolo di spalla di Lautaro Martinez in attacco. Difficile che venga riproposto dal 1' Joaquin Correa, poco convincente al Dall'Ara, si profila un testa a testa trae Mehdi Taremi. L'austriaco appare favorito e non a caso Inzaghi lo ha preservato nella partita di Bologna visti i suoi problemini fisici: Arnautovic ha dato più garanzie e mostrato una buona intesa con Lautaro, gli indizi portano a lui.

- Riflessioni poi da fare negli altri reparti, dove qualche rotazione potrà essere effettuata. Bisseck e De Vrij si scaldano per dare fiato a Pavard e Acerbi, verso la conferma dal 1' Mkhitaryan e Bastoni che saranno squalificati in campionato contro la Roma. Il ballottaggio è a sinistra, con Carlos Augusto che appare in condizioni fisiche migliori rispetto a Dimarco e potrebbe dunque essere nuovamente schierato titolare.: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro.

