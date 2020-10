Procede come da regolare programma l'avvicinamento della Juventus alla partita di questa sera contro il Napoli, che il club bianconero è assolutamente intenzionato a disputare, come testimonia il comunicato ufficiale emesso nella serata di ieri e a cui ha fatto seguito quello della Lega Serie A. I giocatori di Andrea Pirlo, che si trovano peraltro in isolamento fiduciario dopo la positività al Covid-19 di due membri dello staff esterni al gruppo squadra, hanno svolto questa mattina l'ultima di rifinitura.



TAMPONI E POI STADIO - Dopo il pranzo e il riposo, è prevista la riunione tecnica che precederà la partenza alla volta dell'Allianz Stadium. Nel corso del pomeriggio sono previsti anche i risultati dei tamponi a cui calciatori e staff tecnico hanno dovuto sottoporsi, in osservanza al protocollo, dopo le positività di ieri. Il calcio di inizio è previsto per le 20.45, ma la Juventus resta ovviamente in attesa di comunicazioni ufficiali dagli organi competenti. L'ipotesi della vittoria per 3-0 a tavolino qualora il Napoli non si presentasse e il rinvio a data da destinarsi della partita rimangono sul tavolo.