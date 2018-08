Il suo recupero sembrava possibile, ora filtra pessimismo. Parliamo di Valon Berisha, centrocampista kosovaro della Lazio arrivato in estate dal Salisburgo e infortunato sin dal ritiro di Auronzo di Cadore. Dando per sicuro il forfait contro il Napoli, Simone Inzaghi sperava di poterlo aggregare al gruppo per la trasferta dell'Allianz Stadium. Scenario alquanto improbabile, come riferito dall'emittente romana Radio Sei. Berisha potrebbe quindi scoprire la Serie A nel match contro il Frosinone, valido per la terza giornata.