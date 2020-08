. E ne esce uncarico e ottimista. Questi i principali temi toccati dai rappresentanti del club francese.- “Diciamo che la delusione col PSG è stata grande, abbiamo sfiorato la Coppa di Lega e invece non è andata a noi. Siamo però ora padroni del nostro destino, possiamo giocarcela. Bruno Guimaraes? È qui da poco, ha giocato poche partite con noi ma mi piace molto, ha gamba e difende bene, è molto utile al centrocampo.Il protocollo sanitario? Quello standard direi, però è tutto surreale, anche questa conferenza stampa in cui vi vedo e non vi vedo. Rivincita personale? No, è un altro tempo, un'altra squadra, un'altra competizione, quindi non c'è niente del passato che può condizionarmi per questa partita. Saremo senza pubblico, peccato, anche in trasferta sarebbe meglio farlo davanti ai tifosi, il calcio è fatto per quello. Stagione fallimentare? Mah, siamo arrivati in finale di Coppa di Lega, ora siamo agli ottavi di finale di Champions, certo il campionato è andato male ma è durato 28 giornate soltanto mentre una giornata prima eravamo quinti, ora speriamo di andare avanti in Champions., è vero che prendono più gol e noi non verremo qua solo a difendere perché sarà più facile se riusciamo a fare un gol. Con o senza Dybala, c'è Ronaldo, fanno tutti la differenza ma non ci sono solo loro, siamo umili ma anche molto ambiziosi”.- “Esco da un lungo infortunio però sono tornato, ho giocato qualche amichevole e ovviamente la partita col PSG, penso di essere in buone condizioni., che sarà speciale e diversa dalle altre. Tornare in campo genera una bellissima sensazione, abbiamo anche fatto bene contro il PSG ma con la Juve è un'altra partita, vogliamo andare avanti in Champions. De Ligt? Sta diventando un campione, a volte parliamo e sono felice di confrontarmi con lui".