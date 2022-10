Notte di coppe e di campioni. Il Milan vuole tornare grande anche in Europa e per riuscirvi servono le vittorie conto le grandi squadre come il Chelsea. L’occasione arriva con la sfida dello Stamford Bridge dove i rossoneri saranno privi di tanti giocatori importanti ma non della convinzione di poter fare risultato. Le ultime sulla formazione direttamente dal nostro inviato a Londra.