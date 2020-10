Il derby di Milano avrà luogo sabato 17 ottobre alle ore 18 nel mitico stadio di San Siro.Il tecnico del Milan Stefano Pioli vuole rompere la maledizione che ha visto i rossoneri uscire sconfitti dagli ultimi quattro confronti con i cugini e provare a blindare il primo posto in classifica.Nella giornata odierna il Milan ha osservato un giorno di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio.. Zlatan ieri ha segnato un gol e fornito un assist nel test contro la Primavera. Ma, sopratutto, ha spronato i compagni a ad allenarsi al massimo in vista del primo crocevia stagionale.Nonostante il recupero di Romagnoli, in difesa la coperta resta decisamente corta.Sensazioni negative anche per Duarte, trovato positivo lo scorso 22 settembre: il difensore brasiliano non ha infatti ancora due tamponi negativi e quindi non può essere considerato guarito.Ante Rebic è ancora in forte dubbio per il derby. Il nazionale croato, alle prese con la lussazione al gomito rimediata contro il Crotone,