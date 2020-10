Cresce l'attesa in casa Milan a due giorni dal derby contro l'Inter. Nell'allenamento pomeridiano il Diavolo ha potuto avere a disposizione anche i nazionali.E' stata la prima seduta a ranghi completi dell'intera settimana.- Stefano Pioli sa che questo è il momento giusto per tirare fuori il coraggio e provare il salto di qualità. Il Milan adesso è decisamente più squadra rispetto alla rocambolesca sconfitta patita contro i nerazzurri per 4-2 il 2 febbraio scorso.. Ecco perché il tecnico emiliano sta pensando a un assetto comunque offensivo nonostante l'assenza di Ante Rebic poteva suggerire lo spostamento di Saelemaekers a sinistra con sul versante opposto Samu Castillejo.. Il folletto spagnolo è in un momento di forma brillante e lancia forte la propria candidatura.Con tutte le assenze con le quali dovrà fare i conti Antonio Conte,. Ma il centrocampista bresciano ha coronato il sogno di una vita vestendo la maglia rossonera e la storia è cambiata rispetto a quel 25 agosto dove sembrava ormai tutto definito con l'Inter. Il suo primo derby lo inizierà dalla panchina, pronto a diventarne protagonista a gara in corso. Una partita che sente in maniera particolare ma senza alcun senso di rivincita.Serviranno muscoli e geometrie per rispondere, colpo su colpo, al forte centrocampo nerazzurro.