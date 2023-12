Sale l’attesa a Newcastle per la partita di questa sera tra i Magpies e il Milan, ultima chiamata per la qualificazione agli ottavi di Champions League per entrambe le formazioni. I rossoneri ritrovano Leão a un mese dall’infortunio muscolare patito nella trasferta di Lecce.



PRANZO UEFA- Alle ore 13 locali (14 italiane) andrà in scena il consueto pranzo Uefa al ristorante Six di Newcastle. Il board rossonero sarà composto dal CEO Giorgio Furlani, Roberto Masi Chief Business Officer, Maikel Oettle Commercial Director AC Milan che incontreranno i vertici del Newcastle.



I TIFOSI VOTANO IBRAHIMOVIC- Saranno 1500 i tifosi rossoneri che accompagneranno il Milan al St. James’s Park. Il nostro inviato ne ha già intercettato qualcuno nel centro della città.