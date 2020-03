A causa del protrarsi dell'emergenza del Coronavirus, in applicazioni delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 4 marzo 20209 e alla luce del Comunicato ufficiale della Figc del 4 marzo, la partita tra Milan e Genoa si svolgerà a porte chiuse. La società rossonera ha consentito l'ingresso di 50 giornalisti per esercitare il diritto di cronaca.Come primo step, al momento dell'ingresso dentro San Siro, è stato chiesto ai giornalisti di compilare il documento valido per l'autocertificazione. Entrati nella struttura, il personale del Servizio Sanitario ha provveduto alla rivelazione della temperatura corporea. Una volta constata l'idoneità veniva fornita una convenzione di Amuchina e un documento con tutte le disposizioni da rispettare all'interno dello stadio privo di titfosi.Chiaramente il clima all'interno dello stadio è surreale. Tribune completamente vuote, il rumore dei palloni, il silenzio assordante dei giocatori. La sensazione è che si stia assistendo a una seduta di allenamento. Il Milan ha deciso di ridurre lo staff al Meazza e Scaroni di non presentarsi. Il calcio ai tempi del Coronavirus.