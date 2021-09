Giancarlo Inzaghi, papà di Pippo e Simone, racconta alla Gazzetta dello Sport un aneddoto sul passaggio di Lukaku dall'Inter al Chelsea: "​Il giorno della svolta Simone era a Milano Marittima. Squilla il telefono e sul display appare il nome del belga. 'So già cosa mi vuoi dire'. Lukaku gli ha ribadito che nei pochi allenamenti fatti insieme si era trovato benissimo con lui, ma che non poteva fare altrimenti. Mio figlio ha provato a convincerlo: 'Qui sei il re, a Londra sarà diverso'. Ma non aveva chance".