Non c'è pace per Quincy Promes. L'esterno dello Spartak Mosca e nazionale olandese, è finito nuovamente al centro della cronaca, ma non per meriti sportivi. Il 31enne ex Siviglia e Twente, svelano in patria, sarebbe accusato anche di traffico di cocaina. Anche, perchè il classe 1992 è già stato sotto giudizio nei mesi scorsi per aver accoltellato il cugino.



Adesso invece Promes avrebbe importato, nel 2020, la bellezza di 1300 kg di cocaina, assieme ad un uomo di 31 anni, tramite il porto belga di Anversa. Un giro d'affari molto ampio quello sotto la lente dei riflettori: in ballo ci sarebbero ben 75 milioni di euro. Lunedì 5 giugno è prevista la prima udienza nei Paesi Bassi: difficilmente il calciatore sarà presente fisicamente in aula.