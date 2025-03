Quinta della Serie A in Champions League: dipende molto (se non tutto) da Roma-Athletic Bilbao

Le due squadre rappresentano infattiche, spalla a spalla, si stanno contendendoI posti aggiuntivi vengono assegnati alle due Federazioni che ottengonocosa accaduta nella passata annata per la Serie A che ha così potuto beneficiare di un'ulteriore squadra in Champions, il. Opportuno ricordare come si conquistano i punti. Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare, come precisa Calcio e Finanza. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con unI punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti.

I playoff di Champions stanno andando male per la Serie A con leche hanno reso una missione quasi impossibile la conferma del secondo posto nel ranking totale.L'unica possibilità per le nostre squadre è rappresentate da una lunga marcia delle quattro squadre rimaste in corsa:I nerazzurri sono agli ottavi di, le due romane sono allo stesso punto in, come la Fiorentina per la. Un altro assist per l'Italia è arrivato dall'urna che ha accoppiatocosa che ha aperto un nuovo spiraglio per le italiane. Secondo le stime di Football Rankings infatti, grazie a questo nuovo scenario, molto, se non tutto, passerà dalSe i giallorossi si qualificheranno, la Serie A avrà ancora ildi ottenere il secondo posto extra, mentre in caso di eliminazione le percentuali scenderanno al. Testa a testa tra Spagna e Italia, mentre l'Inghilterra è in fuga solitaria. Dopo un febbraio horror, l'Italia ha ancora qualche chance. La missione è complicata ma non impossibile.

– 21.464 punti (posto extra in Champions)– 19.321 punti (posto extra in Champions)– 18.187 puntiGermania – 16.171 puntiPortogallo – 16.050 puntiBelgio – 15.250 puntiFrancia – 15.000 puntiOlanda – 14.750 puntiGrecia – 11.687 puntiRepubblica Ceca – 10.350 punti