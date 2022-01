È ufficiale: Silvio Berlusconi si ritira dalla corsa per il Quirinale. Come scrive Repubblica l’annuncio, però, il leader di Forza Italia non lo ha dato in prima persona. Lo ha fatto per lui la fedelissima Licia Ronzulli, senatrice di Fi, collegata da remoto accanto ad Antonio Tajani (connessi entrambi dal pc di Berlusconi): insieme, i due hanno partecipato al vertice di centrodestra che si è svolto via Zoom. "Faremo una proposta condivisa col centrodestra in grado di avere il massimo consenso possibile", ha detto Ronzulli agli alleati di Lega e Fratelli d'Italia. Nel messaggio letto semopre da Ronzulli, si ribadisce la linea del partito: Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi, alla guida del governo. Non solo: Berlusconi fa sapere di aver verificato l'esistenza dei consensi per una sua eventuale corsa al Quirinale, ha ringraziato chi lo ha supportato e ha ribadito di aver servito il Paese. Passo indietro, dunque, e rinuncia.