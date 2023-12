Il calendario degli impegni ha regalato a Walter Mazzarri un avvio durissimo nella sua seconda esperienza a Napoli. A cinque giorni dalla sconfitta con l'Inter, preceduta da quella in casa del Real Madrid, gli azzurri hanno davanti l'ennesimo scontro di fuoco. La formazione partenopea si prepara infatti ad affrontare la Juventus seconda in classifica. Gli ultimi precedenti sorridono ai campioni d'Italia, imbattuti contro i bianconeri in campionato in sei degli ultimi sette confronti. Le quote, però, pendono verso la formazione di casa, in favore della quale i tre punti si giocano a 2,45 rispetto agli ospiti proposti a 2,98. Poco più alta la quota del pareggio, fissata a 3,15. Il Goal prevale 1,72, offerto a 2 il No Goal. Avanti però l'Under a 1,74, mentre un esito con almeno tre reti si gioca a 1,98. Ecco perché tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1, che si attesta a 6,52, seguito dall'1-0 in favore della Juventus a 8,27. Reduce da una prestazione condizionata dal rigore fallito contro il Monza, Dusan Vlahovic va a caccia del riscatto allo Stadium, dove due settimane fa aveva firmato la rete del momentaneo 1-0 contro l’Inter: per il serbo, una rete nell'anticipo di venerdì paga 3 volte la posta, con la doppietta offerta a 12,85. Dall'altra parte fari puntati su Victor Osimhen, intenzionato a lasciare il segno in quest'ultimo mese prima della Coppa d'Africa: una sua marcatura si gioca a 2,85, mentre la doppietta si attesta a 10,87. Sabato riflettori puntati sul Gewiss Stadium, dove l'Atalanta ospita un Milan in cerca della terza vittoria consecutiva, prima di affrontare la sfida decisiva di Champions con il Newcastle. La breve trasferta in terra bergamasca si preannuncia difficile per i rossoneri: su Planetwin365 il «2» si gioca a 2,88, contro l'«1» più basso a 2,53. Più alta la quota del segno «X», che si attesta a 3,15. Il Goal è avanti a 1,70, contro il No Goal alto a 2,03. Prevale invece l'Under a 1,74, mentre l'Over è fissato a 1,98. In attacco il Milan recupera Giroud, assente nelle ultime due di Serie A causa squalifica: un gol del francese, più volte decisivo in questo avvio di stagione, si gioca a 3,15. Nella Dea assente Gianluca Scamacca per infortunio, mentre ci sarà l'ex Charles De Ketelaere, il cui gol si gioca 5. Nel weekend lungo della quindicesima giornata, il big match di domenica si gioca nella capitale tra Roma e Fiorentina. I giallorossi cercano la terza vittoria consecutiva per non veder scappare il Milan terzo: i tre punti per Mourinho si giocano a 2,05 su Planetwin365. Inseguono gli uomini di Vincenzo Italiano, per cui la vittoria vale 3,70 la posta. La quota del pari è invece proposta a 3,30. Paulo Dybala va a caccia del terzo centro consecutivo in campionato, dopo quelli con Udinese e Sassuolo: una rete dell'argentino vale 3,10 la posta. La capolista Inter sarà impegnata sabato sera a San Siro contro l'Udinese, in un match dalle quote nettamente sbilanciate: per gli uomini di Inzaghi, l'«1» prevale a 1,24, mentre il colpaccio friulano è altissimo a 10,30. Nel mezzo il pareggio, proposto a 6,15.