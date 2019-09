Testa a testa Juve-Inter non solo per lo scudetto. Dopo due giornate di campionato i nerazzurri sono diventati i primi concorrenti dei bianconeri (il titolo vale 5,00 contro l’1,45 di Sarri e i suoi), mentre per il titolo di miglior bomber del campionato ci pensa Romelu Lukaku, appena arrivato a Milano, a incalzare Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha messo a segno il primo gol contro il Napoli ed è la prima scelta sul tabellone Sisal Matchpoint, a 3,00, il belga è invece a due reti e insegue a quota 4,00. Ciro Immobile rimane l’alternativa più valida ai due big, offerto a 5,00, riferisce Agipronews, ma in agguato c’è anche Duvan Zapata a 9,00. Incoraggiante anche la partenza di Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko, entrambi a 12,00, mentre Domenico Berardi - al momento miglior marcatore con tre gol - è incluso nel gruppo "Altro" a 12,00.