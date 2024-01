Quote Coppa Italia: Fiorentina, Milan e Juve verso la semifinale. Equilibrio nel derby di Roma

La Coppa Italia si prende la scena con i quarti di finale che si disputeranno da martedì 9 a giovedì 11 gennaio. Tre giorni decisivi – sarà sfida ad eliminazione diretta senza gare di ritorno – che partono domani sera con Fiorentina-Bologna, mentre mercoledì si giocano Milan-Atalanta e l’atteso derby Lazio-Roma e si chiude giovedì con Juventus-Frosinone. Le quote antepost Coppa Italia danno la squadra di Allegri come favorita per la vittoria della competizione. Occasione ghiotta per i bianconeri che in questa stagione non sono distratti dalle coppe europee e che hanno la strada spianata anche dal fatto che l’Inter è stata già eliminata. Senza l’avversario più temibile la Juventus è data vincente per la Coppa Italia 2023/24 a 2.75, con il Milan seconda opzione a 4.50 e la Roma che chiude il podio a 6.50. I pronostici sul torneo sono comunque molto aperti, visto che sono vicine Atalanta e Fiorentina (a 7.50), la Lazio a 8.00 e il Bologna a 10. Staccata da tutte il Frosinone, classica outsider che deve provare l’impresa, per un successo proposto a 50. Fiorentina-Bologna mette a confronto le due squadre che hanno mischiato le carte nella zona Champions League della Serie A e sulla lavagna scommesse i toscani partono favoriti a 2.14. A 3.30 il pareggio, mentre il successo degli uomini di Thiago Motta vale 3.60. Per quanto riguarda il passaggio del turno le quote testa a testa danno la Fiorentina in semifinale a 1.58, mentre il Bologna è a 2.40. Le altre semifinaliste potrebbero essere Milan (1.62 contro l’Atalanta), Juventus (a 1.16 contro il Frosinone) e Lazio, anche se il vantaggio nei pronostici rispetto alla Roma è minimo: a 1.89 i biancocelesti, a 1.92 i giallorossi.