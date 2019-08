Sulla lavagna Betaland gioco aperto anche su stelle internazionali come Ozil (il clamoroso addio all’Arsenal vale quota 8,00) e Di Maria (partente dal Psg a quota 7,00), ma alla fine sono sempre i giocatori italiani a lasciare più dubbi. E’ il caso di Domenico Berardi, corteggiato in passato dalle big della Serie A ma ancora al Sassuolo. A 25 anni l’attaccante è pronto per il salto di qualità. Avverrà in questa stagione? Il cambio di maglia in questo caso vale quota 3,75.