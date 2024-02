Quote rossonere in Frosinone-Milan, Soulé l'asso nella manica per il colpaccio di DI Francesco

Il Frosinone ospita il Milan e va a caccia del colpo interno. I rossoneri sono infatti imbattuti contro la formazione giallazzurra, forti di tre vittorie e due pareggi. Anche in questo caso gli ospiti partono favoriti per il successo quotato a 1,65, mentre i tre per i padroni di casa valgono tra 4,75 e 4,80 volte la posta; tra 4,05 e 4,25, infine, il pareggio. Eusebio Di Francesco si affida al gioiellino Matias Soulé, che, già a quota 9 reti, potrebbe diventare il primo giocatore ad andare in doppia cifra in Serie A con la maglia del Frosinone: un gol dell’argentino scuola Juve si gioca a 4. A 3,13, invece, si attesta Ruben Loftus-Cheek, autore di tre reti nelle ultime due partite. A comandare in quota è Olivier Giroud a 2,25, seguito da Luka Jovic a 2,75 e da Rafael Leao a 2,80. Tra gli altri mercati, il Goal si gioca a 1,63, decisamente in vantaggio sul No Goal, a 2,13, così come l’Over prevale sull’Under, rispettivamente a 1,60 e 2,25. Occhi puntati, inoltre, sul primo tempo, frazione in cui il Milan si distingue per essere la squadra che ha segnato il maggior numero di reti, mentre il Frosinone è quella che ne ha subiti di più: ecco, quindi, che un altro gol del Diavolo nei primi 45 minuti si gioca a 1,60 volte la posta.