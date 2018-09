Quota scudetto confermata per la Juventus dopo la quarta giornata di Serie A. La vittoria contro il Sassuolo porta i bianconeri a 12 punti e il trading office di 888sport.it conferma l’offerta a 1,33 per il titolo ai bianconeri. Alle spalle di Allegri e suoi, invece, il “rating” delle grandi subisce nuovi ritocchi: positivo quello del Napoli, che grazie al successo contro la Fiorentina passa da 8,00 a 6,00, sempre in seconda posizione. Male invece l’Inter, ko contro il Parma e bocciata in tabellone: i nerazzurri salgono da 10,00 a 15,00, seguiti dalla Roma, pure deludente contro il Chievo e data a 17,00 (da 14,00). Al rialzo anche l’offerta sul Milan, ora a 21,00 (da 18,00, Lazio e Fiorentina sono entrambe a 101,00.