Napoli, Inter e Roma: dopo un esordio senza pareggi nella seconda giornata di Serie A arriva la prima scrematura delle squadre ancora a punteggio pieno in campionato. Spalletti, Inzaghi e Mourinho guardano tutti dall’alto, ma è ancora presto secondo i quotisti per rivoluzionare la lavagna scommesse antepost. L’Inter tuttavia prende un primo vantaggio nei confronti della Juventus e al momento i nerazzurri guidano i pronostici e si giocano campioni d’Italia a 2,50, con la squadra di Allegri a 3,50. A chiudere il podio c’è il Milan a 5,50, rallentato dal pareggio nel big match contro l'Atalanta. La Roma nonostante gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum e l’attesa per i gol degli attaccanti ha 6 punti in classifica e resta la quarta opzione a 6,50. Il Napoli invece recupera credibilità e fiducia. La squadra di Spalletti gioca bene, vanta un attacco da 9 gol in due partite ed è ora a 11 volta la posta per il titolo, quota nettamente più bassa rispetto a quella di Atalanta (25) e Lazio (50).