L'Inter batte il Cagliari nel posticipo e risponde a Milan e Napoli: sono quattro le squadre a punteggio pieno dopo due giornate di campionato, con il Verona che si è presentato ai nastri di partenza della Serie 2023/24 con la missione della salvezza ma che intanto si gode la vetta della classifica. È ovvio che per la lotta Scudetto gli scaligeri non sono presi in considerazione e i pronostici vedono l'Inter in prima fila. La squadra di Simone Inzaghi è proposta campione d'Italia a 3.00 volte la posta scommessa, davanti al Napoli che per ora sembra aver incassato nel migliore dei modi gli addii di Spalletti in panchina e di Kim in difesa e sulla lavagna antepost è proposto a 3.75 per il secondo Scudetto di fila. La Juventus si è dovuta accontentare di un pareggio contro il Bologna, ma a quota 4.50 resta davanti al Milan, quarta forza della Serie A nei pronostici a 4.75. La Roma si gode Romelu Lukaku, chiamato a rialzare una squadra che ha racimolato un solo punto nelle prime due giornate, troppo poco e per la vittoria del campionato i giallorossi si giocano a 20.00. La Lazio è a secco e nelle quote antepost si è fatta raggiungere dall'Atalanta: Sarri e Gasperini sono bancati a 25 per il primo posto. Per il titolo di capocannoniere Victor Osimhen resta in vantaggio su Lautaro Martinez: a 2.50 il nigeriano, a 3.00 il Toro nerazzurro.