Doppio flop nonostante due partenze vinte e per Luna Rossa la settima e l'ottava regata si trasformano in una doppia sconfitta che brucia e che, ora, darà a New Zealand la possibilità del primo match point della Coppa America già nel corso delle prossime due regate.



La barca italia era partita forte nella prima regata dove è rimasta al comando fino a metà della seconda bolina quando forse per un salto di vento il team New Zealand riesce a portarsi in vantaggio e prendere il largo chiudendo per 58 secondi di vantaggio.



Nella seconda, invece, Luna Rossa vola fino a oltre metà del percorso, ma una penalità, il calo del vento e il percorso accorciato concedono a New Zealand di rientrare, sorpassare e chiudere la regata davanti per festeggiare il 5-3.