Frustrazione Milan: dopo il derby perso musica rave a tutto volume per coprire la festa dell'Inter

un' ora fa

Il Milan ha perso il sesto derby di fila contro l'Inter in tutte le competizioni: l'ultimo è il più doloroso, dato che il 2-1 maturato a San Siro in favore degli uomini di Simone Inzaghi assegna lo Scudetto della seconda stella ai cugini. Al fischio finale è esplosa la gioia della fetta nerazzurra del Meazza, una festa che però è stata disturbata.



MUSICA A PALLA - Dagli altoparlanti dello stadio, formalmente casa del Milan per questa giornata, è partita a tutto volume musica rave, per cercare di coprire il più possibile la gioia dei rivali di sempre. Una gioia che, però, investe tutta Milano, a partire da Piazza Duomo, e che durerà ancora a lungo dato che il maltempo suggerisce il rinvio della parata con il pullman scoperto.