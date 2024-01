Rabbia Verona, Sogliano: 'Errore? No, è una mancanza di rispetto! Con il Var non può succedere'

Redazione CM

Hellas Verona furioso dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro. C'è la delusione per il rigore fallito da Henry al 100' per il possibile pareggio, ma c'è soprattutto la rabbia per il gol del 2-1 di Davide Frattesi, viziato da una gomitata di Alessandro Bastoni ad Ondrej Duda non ravvisata dall'arbitro Fabbri e dal VAR. Veementi le proteste in campo, che hanno portato all'espulsione di Darko Lazovic in campo, ancor più dure le parole del direttore sportivo Sean Sogliano al termine dell'incontro: "In questo momento sono molto rammaricato e deluso - ha detto Dazn -. Non fa parte del mio carattere e della storia di questa società, non voglio fare moralismi, siamo venuti qua con umiltà a giocare contro la squadra che probabilmente vincerà il campionato, ma oggi c'è stata una grande mancanza di rispetto. L'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che in una sala VAR con tecnici preparati non venga visto, il gol era da annullare in maniera chiara. Non possono non aver avvisato l'arbitro, anche lui poteva vederlo. Tutti noi abbiamo voluto che il calcio migliorasse con il VAR, è impossibile che questo gol non sia stato annullato: è una mancanza di rispetto. Faccio questo lavoro da 20 anni, mi sarò lamentato tre volte, oggi il destino del rigore sbagliato, però i professionisti che ci sono qualificati non possono mancare di rispetto e fare un errore così. Sono molto deluso. Gli errori li accettiamo, li fanno tutti, ma in una sala VAR non si può fare questo errore. O è una mancanza di rispetto, oppure siamo arrivati a un punto... Cerco di usare le parole più educate possibili, non sono uno sprovveduto e non voglio mancare di rispetto, ma oggi i tifosi del Verona tornano a casa con un grande torto e una mancanza di rispetto. Il VAR deve intervenire quando c'è qualcosa di netto, l'arbitro ha aspettato quello che gli hanno comunicato. Quello che è successo oggi è molto grave.



Abbiamo provato a portare a casa la partita con orgoglio, ma con tutti i problemi che abbiamo noi abbiamo la possibilità di tornare a casa con un punto da San Siro e per questo intervento mancato non è successo. E' troppo da accettare. Passa tutto in secondo piano: non è un errore, è una mancanza di rispetto. Il primo lo accetto, il secondo no. E' una mancanza di rispetto per tutti, io il rispetto lo voglio perché non siamo qui a fare un giro. Così è troppo. Non mi interessa parlare di chi deve migliorare il calcio, oggi la nostra dignità di veronesi è stata calpestata per una cosa molto grave".