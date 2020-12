La gente dovrebbe avere più rispetto di chi si sbilancia nei pronostici. Soprattutto se - come nel caso mio - ultimamente li azzecca. Avevo scritto, infatti, che il Sassuolo avrebbe perso con l’Inter ed è puntualmente accaduto. Come è accaduto che l’Inter - secondo mio pronostico - vincesse in casa del Borussia Moenchengladbach. E’ chiaro, però, cheper vincere e rilanciarsi. Nulla è scontato proprio perché i precedenti parlano placidamente a favore dei bianconeri.(che sapeva conservare anche l’1-0),(che, al di là delle difficoltà di gioco, cercava e trovava quasi sempre il raddoppio). Per battere il Torino, che ritrova l’allenatore Marco Giampaolo in panchina, Pirlo deve innanzitutto tornare espressamente al 4-4-2 e non sbagliare le scelte, sottovalutando l’avversario. A Crotone cominciò con Frabotta e Portanova. A Benevento ancora con Frabotta e non con Alex Sandro. Oggi non deve ripetere l’azzardo.Manca infatti Demiral e Alex Sandro ha giocato un’intera partita (tra l’altro benissimo) in Champions. Questo dovrebbe portare Pirlo a schierare una difesa formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Tutte le altre opzioni sono un rischio e implicitamente ammettono una sottovalutazione dell’avversario.Ha scatto, strappo, velocità e capacità di chiudere l’azione o con il tiro in diagonale o con il cross basso e radente. Mi resta un dubbio per l’altro esterno. Di certo non può essere Ramsey. Sia perché esterno non è, sia perché la Juve ha l’obbligo di rinunciare al trequartista, una soluzione che finora ha creato equivoci e rallentato il gioco. Fuori, secondo me, ancheche, invece, penso sia la vera idea di Pirlo. Se davvero fosse così, allora meglio McKennie, un jolly che mette gambe, corsa e sostanza, può convergere verso il centro (così aveva giocato a Cesena, in casa dello Spezia), è semplice (nel senso che non tenta giocate problematiche) e lineare.e non dallo squalificato Morata.- gol vero, non quello regalato in Ungheria dal portiere del Ferencvaros -Ammesso e non concesso che Ronaldo segni anche questa volta,che finora hanno segnato poco o niente. Anche questa considerazione regala al Torino una possibilità di uscire indenne dallo Stadium. E agli juventini scettici ricordo che questo è un campionato anomalo e che sfugge ad ogni valutazione tradizionale.Chi avrebbe pronosticato un affannoso 2-2 tra Inter e Parma? E chi l’1-3 dell’Udinese in casa della Lazio?, che fa rima con opportunismo, della sua storia. Dieci partite (che poi per la Juve sarebbero nove) non cambiano la tradizione. Casomai l’annacquano quando non la sviliscono.