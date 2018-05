Adrien Rabiot non giocherà il mondiale con la Francia e stando a quanto riporta L'Equipe il centrocampista considera il Psg la causa principale della sua mancata partecipazione al torneo che prende il via il prossimo mese. Lo scarso minutaggio di Rabiot in questa stagione ha convinto Deschamps a lasciarlo a casa e con un contratto in scadenza nel 2019 il futuro del centrocampista a Parigi è tutt'altro che scontato. La Juve osserva ed è pronta a sfruttare l'assist di mercato che arriva dalla Francia.