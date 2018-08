Adrien Rabiot piace, e tanto, alla Juventus. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2019 con il Paris Saint Germain e già nel corso di questa sessione estiva si è ritrovato puntati addosso gli occhi di Marotta e Paratici. In realtà - scrive Tuttosport, a conferma di voci che vi abbiamo già riportato, in arrivo dall'Inghilterra - la Juve in questo momento guarda a Rabiot in prospettiva, nella speranza di poterlo far suo a parametro zero (sul modello Emre Can) già prenotandolo a gennaio 2019 se in questi giorni non dovesse andare a buon fine l'assalto del Barcellona per il talento parigino.



Dalla Spagna però è Mundo Deportivo ad aprire un nuovo scenario, secondo fonti vicine al club blaugrana. Se non dovesse andare in porto la trattativa in questo mercato estivo - scrive la testata catalana - il Barcellona vorrebbe comunque provare ad anticipare la concorrenza, forte del consenso del giocatore, impedendo che Rabiot possa finire sul mercato a parametro zero. Ciò significherebbe presentare comunque un'offerta (non eccessiva, vista la scadenza immediata) per il cartellino al PSG nel prossimo mercato di gennaio, situazione che a Parigi potrebbero accettare di buon grado invece di perdere il giocatore senza alcuno ritorno economico dopo pochi mesi. In tal modo, il club blaugrana centrerebbe un dichiarato obiettivo di mercato in inverno, come già accaduto a gennaio 2018