Grazie a una seconda metà di stagione in crescendo,si è preso prima un posto da titolare pressoché fisso nellae poi- a distanza di oltre 2 anni dall'ultima apparizione -. Merito anche del lavoro svolto a livello fisico, tattico e psicologico cone il suo staff, ma da questo momento per l'ex Paris Saint Germain è tempo di guardare al presente e al futuro, con unin più in cabina di regia.Queste le parole di Rabiot dal ritiro della Francia a Clairefontaine sul nuovo allenatore bianconero: "Con Pirlo ho avuto modo di lavorare solo una settimana, ma da quel che ho visto, si capisce che è stato un grande giocatore.come centrocampista". Rabiot ha aggiunto: ". Spero davvero funzioni, per loro e per noi tutti, e che Pirlo ci porti lontano, sul tetto dell'Europa".Sulla sua prima annata italiana: ". E me lo sono tenuto stretto pensando appunto che quando sei titolare in un grande club come la Juventus, si possono aprire anche le porte della nazionale. Ed è quel che è successo. Sono soddisfatto di come è andata a Torino, personalmente: ho cominciato nella difficoltà ma è finita bene. Come dimostra anche il gol al Milan: reti così le segni solo se stai bene fisicamente e mentalmente".