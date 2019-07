Al termine dell'amichevole contro il Tottenham, Adrien Rabiot ha parlato in zona mista, come riporta il Corriere dello Sport: "E’ presto per fare confronti tra il calcio italiano e quello francese, ma il sistema di lavoro è differente, per quel che riguarda la quantità di fatica posso dire che qui è molto più dura che in Francia. Sono arrivato alla Juventus, una squadra dalla grande storia. Non ho mai detto che il PSG non sia un club storico, ma è innegabile che la Juve abbia una tradizione fantastica. Questa è la pura verità, non esiste nessuna polemica. Il PSG rimane il PSG ma fa parte del passato. Adesso sono un giocatore della Juventus e devo pensare soltanto al mio futuro in bianconero".