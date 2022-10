. Già verso la fine della scorsa stagione aveva lanciato segnali positivi, in controtendenza con una squadra che raggiunto il quarto posto aveva poi tirato i remi in barca. È stato quello il periodo in cui Max Allegri si è calcisticamente parlando innamorato di lui, mettendolo sempre nella formazione titolare in tutte le versioni di Juve virtuale che aveva ipotizzato in estate. Solo che quel Rabiot aveva ormai lasciato il segno, a un anno dalla scadenza di contratto infatti la dirigenza bianconera aveva deciso di accettare offerte ritenute congrue: pr anche nei momenti di difficoltà, perché l'ultima versione di Rabiot è quella del calciatore vero anche in una Juve troppo brutta per sembrare vera.A tal punto da rappresentare un rimpianto nel caso in cui poi dovesse effettivamente lasciare la Juve a parametro zero al termine della stagione. Il suo futuro potrebbe essere legato a doppio filo con quello di Allegri, suo sostenitore principale.Ma anche con lui, ribadendo la necessità di proseguire nel processo di ridimensionamento dei costi: anche usufruendo dei vantaggi del Decreto Crescita, i 7 milioni netti più bonus ora sembrano troppi. Partita tutta da giocare insomma. Con un Rabiot completamente nuovo.