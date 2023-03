Un gigante. Questo Adrien Rabiot è un gigante del centrocampo. Ed è un elemento imprescindibile della Juve di Max Allegri, leader tecnico e ormai quasi un allenatore in campo. Non l'unico, perché anche Danilo e Manuel Locatelli affiancano sempre più Rabiot in questo compito, prendono per mano la squadra e non la lasciano mai, specialmente nei momenti di difficoltà. Si impongono, spiegano, trascinano. Anche a Friburgo è stato così. Doveva essere la Juve di Paul Pogba, è diventata la Juve di Rabiot: stesso ruolo o quasi, stessa nazionalità, destini completamente diversi. E ora la dirigenza bianconera non può perdere altro tempo, deve provare a convincerlo in qualche modo a restare, nonostante le difficoltà di un futuro con ancora troppe incognite. Sperando che non sia troppo tardi. Sapendo di doversi giocare tutte le carte a propria disposizione per convincere lui e mamma Veronique. Ma le richieste sono chiare.





Tutto nel video di Nicola Balice, inviato a Friburgo.