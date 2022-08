Anche oggi la stampa inglese ritorna sull'accordo fra la Juventus e il Manchester United per Adrien Rabiot. Per quanto riguarda le cifre, il trasferimento dovrebbe avvenire per un importo di 15 milioni di sterline (18 milioni di euro). Per concludere l'operazione però manca ancora l'accordo fra il centrocampista francese, rappresentato dalla mamma-agente, e i Red Devils.