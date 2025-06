Rabiot: "L'Inter contro il PSG non ha giocato, perdere 5-0 è umiliante"

AFP via Getty Images

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista della Juventus, ora in forza al Marsiglia di Roberto De Zerbi, oltre ad aprire le porte ad un ritorno in Italia - in primis al Milan, che dalla prossima stagione sarà guidato dal suo 'mentore' Massimiliano Allegri -e con cui conta più di 150 presenze.- "Non c'è stata partita, ci siamo tutti chiesti dove fosse l'Inter che ha eliminato il Barcellona. Forse Lautaro non era al top,. Il PSG ha fatto una grande partita che premia una grande stagione." ha detto Rabiot, difendendo solo il connazionale che di fatto è stato l'unico nerazzurro a centrare la porta di Donnarumma nel corso dei 90 minuti.

- Il centrocampista ha poi proseguito evidenziando i compagni che sono stati importanti nella sua carriera, concludendo poi con parole positive per l'attuale allenatore: "Ho imparato molto da Ibrahimovic quando ero al PSG e da Buffon e Chiellini poi alla Juventus.Ho iniziato in mediana, poi mi ha spostato a destra, quindi a sinistra e alla fine da numero 10, sempre dandomi le giuste indicazioni.".