Rabiot: "Se Allegri mi chiama al Milan? Sono sempre disponibile a parlarci"

Dopo una stagione complicata il Milan ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri, un allenatore carismatico e di personalità che conosce bene l'ambiente per essere già passato sulla panchina rossonera quattro anni dal 2010 al 2014, vincendo uno scudetto e una Supercoppa italiana., arrivato nel 2019 a parametro zero dal Psg e andato via l'estate scorsa per fine contratto. Nell'ultima stagione ha giocato in Francia nel Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha strizzato di nuovo l'occhio alla Serie A.

- "Parlo spesso con Allegri; di tutto, non solo di calcio - ha raccontato Rabiot quando gli hanno chiesto il suo rapporto con l'ex allenatore - Lo apprezzo molto come persona.. Gli anni con Allegri sono stati fondamentali, perché se oggi posso gestire queste responsabilità lo devo al fatto di aver potuto maturare in un club come la Juve, dove alla fine ero uno dei capitani".- "C'era un interesse perché si continuasse insieme. Anche Thiago Motta mi aveva chiamato, ma Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi. E non ho avuto la sensazione che volesse costruire qualcosa di importante.e questo mi frustrava perché avevo l'impressione che in campo fossimo in pochi a fare il necessario. Non volevo continuare in quelle condizioni così ho preferito rimettermi in gioco altrove e ho scelto il Marsiglia".

- "Non conosco i dettagli, e anche se nel calcio non c'è mai tempo e alla Juve c'è l'esigenza del risultato,. Dicevano che era l'anno zero, alla fine è bastato qualche risultato negativo per azzerare tutto di nuovo. Ma Thiago ha un grande futuro davanti".