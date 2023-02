Il miglior momento personale nelle difficoltà della, ma un futuro più nebuloso che mai. Contraddizioni diventate normalità per, ancora una volta decisivo con il gol che ha piegato la Fiorentina e permesso ai bianconeri di portarsi a -1 dal settimo posto, nonostante i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Sono 4 i gol in Serie A finora,. Protagonista, praticamente insostituibile per, ma per quanto ancora? Non è passata inosservata la freddezza dello stesso Rabiot a domanda sul futuro, dopo la gara dello Stadium: "In questo momento mi sento bene ma. L'importante è dare il 100% poi vedremo cosa succede,".- Testa al campo dunque, anche perché la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno vive una fase di. Complici, inevitabilmente, la penalizzazione inflitta dalla Corte d'Appello Federale e in generale la situazione extra-campo, che ha frenato ogni piano. A tal punto da rendere nulli anche i discorsi abbozzati in precedenza e che stavano portando a una nuova offerta da parte della Juve: un contratto tra i, cifre che ricalcano l'accordo attuale, al quale aggiungere un ruolo da leader designato per confermare quanto Rabiot ha saputo conquistare sul campo. Tutto bloccato in attesa di conoscere l'esito delle vicende giudiziarie e come queste possano condizionare l'aspetto sportivo del progetto. Fermo per la Juve, non per il giocatore.- Inevitabile infatti che il francese e mamma, che ne cura gli interessi e lo scorso 17 gennaio aveva fatto visita alla Continassa, si guardino intorno.. Madame Veronique e intermediari continuano a sondare il mercato, soprattutto quello dellache ha più forza economica e può sedersi al tavolo delle trattative sostenendo le richieste economiche di Rabiot: l'idea è di restare intorno aiche l'anno scorso erano stati prospettati al; a questo va comunque aggiunto un progetto ambizioso che garantisca l'intenzione di lottare concretamente per la Champions. I Red Devils restano potenziali candidati, così come le altre big inglesi () o anche. Tutti vogliono Rabiot, che ora fa felice la Juve dribblando però le domande sul futuro. Che con il passare del tempo vede sbiadire sempre più le strisce bianconere.