Rabiot striglia la Juventus: 'In tanti non sanno cosa faranno l'anno prossimo, bisogna parlarsi'

Nemmeno il traguardo raggiunto della qualificazione alla prossima Champions League e la possibilità di mettere le mani sulla Coppa Italia hanno riportato il sereno in casa bianconera, complice l’ennesima deludente prestazione in campionato, questa volta contro la Salernitana, e un clima di contestazione crescente nei confronti della squadra e di Massimiliano Allegri. "mancano tre partite alla fine della stagione, ma possono capitare queste situazioni nel calcio. È un gruppo giovane e inesperto, quindi ci sta”, ha dichiarato il calciatore francese al termine del match a Sky Sport.- Raggiunto l’obiettivo minimo del ritorno nell’Europa che conta, oraA partire dalla panchina - Thiago Motta è il nome in pole position per rimpiazzare Allegri, che prima però deve accordarsi con la società per risolvere il contratto in scadenza nel 2025 - e poi da una rosa da completare in tutti i reparti. E tra i giocatori in bilico c’è proprio Adrien Rabiot, in scadenza il prossimo 30 giugno: “Non so ancora se sarò lì, ma devo dare tutto e provare a vincere per mettere nelle migliori condizioni la squadra per l'anno prossimo".