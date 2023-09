Dopo un biennio decisamente difficoltoso sul piano dei risultati ed una proposta di gioco che non infiamma i più e meno scettici anche nel principio della terza annata della sua seconda esperienza alla guida della, Massimiliano, grande protagonista anche nel successo di ieri contro il Lecce con l’assist per il gol di Milik:nel sistema di gioco del tecnico livornese, in attesa che i suoi compagni di reparto crescano in condizione e fiducia per risolvere molti dei problemi rimasti irrisolti rispetto all’ultimo campionato.- Prendendo in considerazione l’ultimo campionato e l’inizio di questo,Un segnale evidente di uno strapotere che ha faticato ad emergere ma che si è finalmente rivelato per uno dei colpi più discussi della gestione Paratici. E che ha invece finito per rappresentareche alla Juve sono state smarrite da tempo. Fondamentale in questa ottica è stato il “rinnovo ponte” sottoscritto nei mesi scorsi per non perdere un tale patrimonio a parametro zero ed allontanare le sirene dei club di Premier League, che rimangono molto attenti sul giocatore transalpino., in particolare, vengono segnalate dalla stampa inglese comead un calciatore il cui contratto scadrebbe nella prossima estate. Un problema che la nuova Juve di Giuntoli, senza i proventi della Champions League, ha saputo rimandare ma che tra qualche mese tornerà ad essere di attualità.- Molto, se non tutto, passa dalla volontà di Rabiot di sposare nuovamente il progetto di rinascita bianconera e dalle decisioni che la società riterrà di fare a livello tecnico. Ma ovviamente,alla luce del grande rendimento nella passata stagione,per assicurarsi le sue prestazioni pure per un futuro a medio-lungo termine. Se con Chiesa e Vlahovic il lavoro di “ricostruzione” di Allegri è solamente agli inizi, con Rabiot si può dire che la missione procede spedita e ha già prodotto grandi risultati. Una prima vittoria, seppur parziale, per provare a costruire qualcosa di decisamente più grande. A patto di riuscire a consolidarla con un rinnovo di contratto.