La storia d'amore fracontinua a gonfie vele anche in questo periodo forzato di quarantena a cui i calciatori della Fiorentina sono stati obbligati data la positività al coronavirus di alcuni dei tesserati. Intervistata dal Corriere Fiorentino,ha raccontato come sta vivendo la coppia questo momento e a cosa ha rinunciato per stare con il centrocampista della(e obiettivo di mercato di). Ecco la sua intervista e le sue foto nella nostra gallery."Restate a casa e seguite le regole, così ci ha detto la Fiorentina quando ci ha annunciato che alcuni compagni di Gaetano erano stati contagiati dal coronavirus, così da venerdì scorso siamo in quarantena obbligatoria.Ci stiamo facendo forza a vicenda e questa convivenza forzata la stiamo prendendo bene, vivendo insieme 24 ore al giorno ci siamo convinti ulteriormente della scelta fatta di metterci insieme qualche mese fa(durante la telefonata, infatti, arrivano le urla del giocatore mentre gioca, ndr ) ma fa anche l’allenamento che gli è stato assegnato dalla Fiorentina.via Face-time o WhatsApp e guardo la tv. Oppure usiamo i social insieme per mettere storie divertenti, fare challenge"."Pregi? È solare e giocoso e questo mi fa stare bene. Il difetto? Vuole sempre avere ragione.di lavoro, e sono sempre più innamorata. Matrimonio? Per ora nessuna proposta".