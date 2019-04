E' andato via Lautaro Martinez, ma nonostante l'addio del Toro il Racing Avellaneda ha vinto la Superliga. Campionato numero 18 per La Academia, che con il pareggio contro il Tigre è tornata a festeggiare un titolo che mancava dal 2014. Diego Milito in campo 5 anni fa, Diego Milito dietro la scrivania oggi: il Principe è il fil rouge che collega la storia.



Tutti a festeggiare, tutti in strada a manifestare il proprio amore per il Racing. Vivi e... morti. Già, perché Gabriel Aranda, tifoso del club di Avellaneda, ha festeggiato accompagnato dal cranio di suo nonno. Queste le sue parole a TNT Sport: "Stava nel loculo e l’ho tolto da lì tutto il tempo che ha giocato il Racing. Fa parte della cabala del club. Come l'avrebbe presa? Sarà orgoglioso del fatto che l’ho tirato fuori da lì". Ricordate lo scudetto del Napoli nell'87 e quel 'Non sapete cosa vi siete persi' fuori dalle mura del cimitero? Gabriel Aranda è andato oltre.