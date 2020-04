Il presidente del Racing Club di Avellaneda, Victor Blanco ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Negli ultimi anni siamo stati il club che ha esportato più giocatori. Dopo Lautaro ora c’è Zaracho, che ha 22 anni, è nel giro della Seleccion e può diventare un giocatore importante. Marcos Acuna, Vietto, Musso e De Paul sono cresciuti da noi. Abbiamo un ottimo settore giovanile e questo che fa sì che molti arrivino in Europa. E altri ragazzi stanno per debuttare in prima squadra. L'Inter su Musso? Juan è un portiere molto serio. Già a 17-18 anni sapeva che prima o poi sarebbe arrivato in Europa e in nazionale. Con noi ha fatto bene, ha giocato in Libertadores, forse gli manca ancora un pizzico di maturità".