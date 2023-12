Nemanja Radonjic è ormai fuori dai piani del Torino, dopo l'ennesimo litigio con il tecnico Ivan Juric, che lo ha tagliato fuori dai convocati per il match contro l'Atalanta. Queste le parole del direttore sportivo granata Davide Vagnati: "Radonjic? Il talento deve essere sempre dentro un contesto di professionalità e dentro il contesto di un gruppo perché non è uno sport singolo, ma è uno sport di squadra e quindi deve riadattarsi alle dinamiche dello spogliatoio. E' un ragazzo a posto e sicuramente il nostro mister è il personaggio migliore per tirare fuori il meglio da questo ragazzo che ha un grande talento".



LE PAROLE DI CAIRO - Anche il presidente Urbano Cairo si è espresso: "Il talento è importante ma va disciplinato. Ha delle grandi qualità, credo sia un ragazzo per bene ma deve riuscire a diventare un campione che sa sfruttare le sue potenzialità. Ha 27 anni, non può accontentarsi di essere un giocatore che ti fa emozionare. Deve avere continuità, lo può e deve farlo. Non può finire la sua carriera a questo livello".